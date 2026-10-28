Bei Bayer Leverkusen hat es ein weiterer U19-Spieler in den Profikader geschafft. Nach FT-Informationen steht der französische U18-Nationalspieler Kenan Doganay im Kader für das heutige DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg (20:45 Uhr). Der 17-Jährige ist eine Option für das zentrale Mittelfeld der Werkself.

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Schon in den Testspielen in der Sommervorbereitung gegen Nottingham Forrest (1:2) und Newcastle United (2:1) durfte Doganay Profiluft schnuppern. Er war im vergangenen Transferfenster für rund 250.000 Euro von der U19 von Olympique Lyon zu Bayer gewechselt. Bisher absolvierte er ausschließlich Pflichtspiele für die U19 der Leverkusener.