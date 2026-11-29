Dass Rayan Cherki heute für das Topspiel gegen den FC Arsenal im Kader von Manchester City fehlt, hat disziplinarische Gründe. Im Vorfeld der Partie begründete City-Coach Enzo Maresca: „Mir haben seine letzten beiden Trainingstage nicht gefallen. Das ist eine Sanktion.“ Bis dato gehörte der feine Techniker bei den Skyblues zum erweiterten Stammpersonal, sammelte in dieser Saison elf Torbeteiligungen (acht Treffer, drei Assists) in 18 Einsätzen.

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Derweil muss Arsenal die Partie ohne Declan Rice (27) antreten, der sich verletzungsbedingt nicht im Aufgebot von Mikel Arteta wiederfindet. Dafür kann Arsenals Cheftrainer wieder auf Nummer eins David Raya (31) zurückgreifen.