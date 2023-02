Neuer Klub für Ex-Mainzer Fischer

Viktor Fischer schlägt seine Zelte ab sofort in Schweden auf. Von Royal Antwerpen wird der Offensivmann an AIK Solna verliehen. Dort soll der 28-jährige Rechtsfuß bis Ende 2024 Spielpraxis sammeln.

In Antwerpen bekam Fischer in dieser Saison kein Bein an den Boden. Seine beste Zeit hatte der 21-fache dänische Nationalspieler bei Ajax Amsterdam, wo er den Durchbruch aus der Jugend ins Profiteam schaffte. In der Saison 2017/18 lief Fischer ein halbes Jahr für Mainz 05 auf, konnte sich aber auch bei den Rheinhessen nicht durchsetzen.

