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Arthur wechselt zu Santos

Arthur Melo (30) wechselt zum FC Santos. Die Brasilianer geben dem Mittelfeldspieler, der in Europa unter anderem für den FC Liverpool und FC Barcelona spielte, einen Vertrag bis Saisonende. Kürzlich hatte Arthur seinen Vertrag bei Juventus Turin aufgelöst.

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