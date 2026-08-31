Arthur wechselt zu Santos
Arthur Melo (30) wechselt zum FC Santos. Die Brasilianer geben dem Mittelfeldspieler, der in Europa unter anderem für den FC Liverpool und FC Barcelona spielte, einen Vertrag bis Saisonende. Kürzlich hatte Arthur seinen Vertrag bei Juventus Turin aufgelöst.
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BEM-VINDO, ARTHUR! ⚪️⚫️— Santos FC (@SantosFC) August 31, 2026
Arthur é do Peixão! Com experiência internacional, títulos importantes e história com a Seleção Brasileira, o volante de 30 anos chega para reforçar o meio de campo santista, com contrato até o final de 2026. pic.twitter.com/KFziETPnyn
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