Kehl wechselt nach Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat sich die Dienste von Rechtsaußen Lars Kehl von der U23 des SC Freiburg gesichert. Wie die Osnabrücker offiziell bekanntgeben, wechselt der Rechtsfuß mit sofortiger Wirkung nach Niedersachsen. Über die Vertragslänge macht der Aufsteiger keine Angaben. Für den Angreifer, der acht Treffer und vier Vorlagen beisteuerte, wird keine Ablöse fällig. Sein Arbeitspapier läuft in Freiburg aus.

„Lars wurde im Leistungszentrum des SC Freiburg, das einen exzellenten Ruf genießt, hervorragend ausgebildet. In dieser Saison hat er vorwiegend auf dem rechten Flügel gespielt, kann aber auch weitere Positionen im Zentrum bekleiden. In den vergangenen zwei Jahren hat sich Lars in der 3. Liga sehr gut entwickelt. Wir trauen ihm eine weitere positive Entwicklung auch in der 2. Bundesliga zu“, erklärt VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Der erst 21-Jährige kann in seiner noch jungen Karriere bereits 66 Drittligaspiele aufweisen. In der vergangenen Saison sicherte sich Kehl mit den Freiburgern den zweiten Tabellenplatz, letztendlich aufsteigen wird aufgrund der Zwei-Ligen-Differenz-Regelung stattdessen aber der VfL Osnabrück.

