Leipzig macht Vandevoort-Transfer perfekt

Marten Vandevoort wird sich im Sommer 2024 RB Leipzig anschließen. Dies geben sowohl der KRC Genk, derzeitiger Verein des 20-jährigen Torhüters, als auch der Bundesligist offiziell bekannt. Nach Angaben von Leipzig erhält der Torhüter ab der Spielzeit 2024/25 einen bis 2029 datierten Vertrag.

Jüngster CL-Keeper

Vandevoort kann trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung nachweisen. Der 1,92 Meter große Rechtsfuß absolvierte für seinen Jugendklub 71 Spiele für die Profis. Mit 17 Jahren und 287 Tagen avancierte er zum jüngsten Keeper in der Champions League.

„Die Torwartausbildung bei RB Leipzig ist fantastisch – Péter Gulácsi hat sich bei RB Leipzig beispielsweise zu einem der besten Keeper in Europa entwickelt. Diesen Weg möchte auch ich gehen und deshalb ist RB Leipzig für mich der perfekte Klub. Nun werde ich zunächst in Genk weiter Spielpraxis sammeln, um dann den Schritt nach Leipzig zu machen“, sagt Vandevoort mit voller Vorfreude auf seinen Wechsel.

„Durch die Verpflichtung von Maarten Vandevoordt konnten wir frühzeitig einen Top-Transfer für die Zukunft fixieren und in der langfristigen Kaderplanung die immens wichtige Position des Torhüters perspektivisch hervorragend besetzen“, freut sich Christopher Vivell, Technischer Direktor bei RB.

Gulásci-Erbe mit Ansage

Vandevoort tritt somit aller Voraussicht nach in zwei Jahren in die Fußstapfen von Platzhirsch Péter Gulásci. Bis 2025 ist der 31-jährige Schlussmann noch an die Sachsen gebunden. Bei Vandevoorts Ankunft in zwei Jahren könnte der dann 34-jährige Gulásci ins zweite Glied bei den Roten Bullen rücken und seinen Erben einarbeiten oder den Klub gewinnbringend verlassen.