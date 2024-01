Mit Sancho & Maatsen: Die neue BVB-Elf

Ian Maatsen steht voll im Saft, stand vor zwei Wochen noch in Chelseas Startelf. In Dortmund ist der 21-jährige Niederländer hinten links eingeplant, um Ramy Bensebainis Teilnahme am Afrika-Cup aufzufangen. Maatsen kann zwar auch offensiver ran – dort hat Dortmund aber genug Personal.

Zu diesem zählt auch Sancho. In seinen ersten Jahren beim BVB spielte der Engländer meistens rechts, unter Edin Terzic wechselte er in seinem letzten Halbjahr auf die linke Seite und spielte groß auf. Möglich ist laut der ‚Bild‘ auch, dass Sancho künftig als Zehner fungiert. Seine Kreativität und Präzision beim letzten Pass lassen das durchaus zu. Die Frage ist nur, ab wann der 23-Jährige bereit für die Startelf ist. Für United spielte er bekanntlich letztmals im August.

So könnte der BVB mit Sancho & Maatsen spielen