Parma trennt sich von Pecchia

Für Fabio Pecchia endet seine Amtszeit als Trainer von Parma Calcio. Beim Traditionsklub hofft man auf eine Trendwende und setzt den 51-jährigen Italiener vor die Tür. 110 Pflichtspiele und der Aufstieg aus der Serie A in Italiens Topliga stehen für Pecchia zu Buche.

In der Pressemitteilung des Erstligisten wird dem Übungsleiter für seine Dienste und Erfolge gedankt. Wer seinen Posten übernehmen wird, gibt Parma noch nicht bekannt. Derzeit belegt das Team Rang 18 in der Serie A. Auf einen Sieg in der Liga warten die Fans im laufenden Kalenderjahr noch vergeblich.