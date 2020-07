Utrecht & St. Gallen wollen Bayerns Dajaku

Bereits vor knapp zwei Wochen hatte FT erfahren, dass Vereine aus den Niederlanden, der Schweiz und Spanien Leon Dajaku (19) vom FC Bayern ausleihen wollen. Laut ‚Sport1‘ sind der FC Utrecht aus der Eredivisie und der FC St. Gallen aus der Schweizer Super League am Flügelspieler dran.

Dajaku war im Sommer 2019 für 1,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München gekommen. Die erste Saison des Flügelspielers in München verlief nach Plan. Dajaku, der noch für die A-Jugend spielberechtigt gewesen wäre, sammelte nicht nur 29 Einsätze in der dritten Liga, in der er mit Bayern II Meister wurde. Auch regelmäßiges Training sowie zwei Kurzeinsätze bei den Profis sprangen heraus.