Fürst wird FC-Profi
Der 1. FC Köln hat Außenverteidiger David Fürst (19) mit einem Profivertrag ausgestattet.
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FC verlängert mit David Fürst ✍️😍— 1. FC Köln (@fckoeln) July 14, 2026
Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit David Fürst langfristig verlängert. Der 19-jährige Außenverteidiger durchläuft die FC-Akademie seit der U17 und unterschreibt beim FC seinen ersten Profivertrag.
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