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Fürst wird FC-Profi

Der 1. FC Köln hat Außenverteidiger David Fürst (19) mit einem Profivertrag ausgestattet.

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