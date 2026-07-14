Fürst wird FC-Profi

Der 1. FC Köln hat Außenverteidiger David Fürst (19) mit einem Profivertrag ausgestattet.

FC verlängert mit David Fürst ✍️😍



Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit David Fürst langfristig verlängert. Der 19-jährige Außenverteidiger durchläuft die FC-Akademie seit der U17 und unterschreibt beim FC seinen ersten Profivertrag.



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