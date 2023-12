Mainz: Gerüchte um Ajorque-Wechsel

Ludovic Ajorque (29) weckt Begehrlichkeiten in seiner französischen Heimat. Dem lokalen Radiosender ‚Radio Roazhon‘ zufolge signalisiert Stade Rennes, aktuell Tabellenzehnter der Ligue 1, Interesse an einer Verpflichtung im anstehenden Winter-Transferfenster.

Ajorque war erst im vergangenen Januar für sechs Millionen Euro von Racing Straßburg zu Mainz 05 gewechselt, steht dort noch bis 2026 unter Vertrag. In der Regel ist der baumlange Mittelstürmer gesetzt, in die Torschützenliste konnte er sich in dieser Saison bei 15 Pflichtspieleinsätzen zweimal eintragen.