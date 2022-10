Holt Tottenham Ex-Talent Cirkin zurück?

Dennis Cirkin könnte den Weg zurück zu Tottenham Hotspur finden. Wie die ‚Sun‘ berichtet, sind die Londoner sehr daran interessiert, ihr ehemaliges Eigengewächs wieder in den Klub zu holen. Dabei müssen sich die Spurs mit Konkurrenz vom FC Brentford auseinandersetzen. Seit 2021 läuft Cirkin für den AFC Sunderland in der zweiten Liga auf, nachdem er die Jugendakademie der Spurs verließ.

Bei den Black Cats legte der 20-jährige Abwehrspieler in den zurückliegenden Monaten eine steile Entwicklung hin. Cirkin kommt sowohl als Linksverteidiger als auch in der Innenverteidigung zum Einsatz. Tottenham verfügt dem Vernehmen nach über eine Rückkaufoption in Höhe von umgerechnet rund 6,9 Millionen Euro für den englischen U20-Nationalspieler. Definitiv ein Vorteil, sollten sich die Spurs entscheiden, den verlorenen Sohn zurückzuholen.