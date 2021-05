Schalke: Raman darf gehen

Benito Raman (26) könnte den FC Schalke 04 am Saisonende verlassen. Laut einem Bericht der ‚WAZ‘ darf der Belgier den Bundesliga-Absteiger bei einem passenden Angebot am Saisonende verlassen. Zuletzt wurde über eine Rückkehr in die Jupiler Pro League spekuliert, wo er bereits von 2012 bis 2017 auf Torejagd ging.

Raman war 2019 für 6,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf nach Gelsenkirchen gewechselt. Beim aktuellen Tabellen-Schlusslicht stand der Offensivspieler bis dato in 53 Pflichtspielen auf dem Rasen und sammelte dabei 16 Scorerpunkte (zwölf Tore, vier Assists). Nach zwei Jahren im königsblauen Trikot stehen die Zeichen nun trotz eines bis 2024 gültigen Vertrags auf Abschied.