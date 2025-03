Nach Patzer: Rückendeckung für Karius

Der spielentscheidende Patzer von Loris Karius in der Ligapartie gegen Hannover 96 (1:2) hat für den Torhüter des FC Schalke 04 keine direkten Konsequenzen. Gegenüber Medienvertretern gab Trainer Kees van Wonderen seinem Keeper eine Job-Garantie: „Ich bin keiner, der hin und her wechselt – das ist derzeit kein Thema. Für mich geht es darum, wie Loris auf den Fehler reagiert, dass er jetzt nicht mit Angst, sondern weiter mit Mut spielt.“

Der ehemalige Liverpooler Karius hatte kurz vor Spielende im Anschluss an eine Ecke am Ball vorbei gefaustet und so den zweiten Gegentreffer seiner Mannschaft ermöglicht. „Das nehme ich auf meine Kappe, mein Timing war nicht gut. Manchmal bist du der Held, manchmal der Depp. […] Völlig unnötig, dass wir den Sieg in den letzten zehn Minuten noch aus der Hand gegeben haben. Wir müssen das einfach konzentrierter zu Ende spielen – alle“, so der 31-Jährige.