Schalke - Bayern: So seht ihr das Bundesliga-Sonntagsspiel live

Den FC Schalke 04 erwartet im Abstiegskampf gegen den FC Bayern München eine wahre Mammutaufgabe. Die Königsblauen gehen als klarer Außenseiter in das Spiel gegen den Rekordmeister, der mit einem Sieg seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen will. Zur Erinnerung: In der Hinrunde feierten die Bayern gegen Schalke am ersten Spieltag einen 8:0-Kantersieg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schalke vs. Bayern live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den abstiegsbedrohten Schalkern und den Bayern findet am Sonntag, den 24. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 15:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel auch online über Sky Go streamen. Im Free-TV wird die Begegnung zwar nicht live übertragen, ab 21:45 Uhr seht ihr in den dritten Programmen jedoch eine Zusammenfassung.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Gelsenkirchenern und den Münchnern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.