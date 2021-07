Badstuber unterschreibt in der Schweiz

Holger Badstuber hat einen neuen Klub gefunden. Beim FC Luzern unterschreibt der 32-Jährige bis 2022. Für den Innenverteidiger ist das erste Mal in seiner Karriere, dass er nicht für einen deutschen Profiklub unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Badstubers Arbeitspapier beim VfB Stuttgart war jüngst ausgelaufen. Bei den Schwaben spielte er in der vergangenen Spielzeit aber nur noch für die zweite Mannschaft. In Luzern will er nun wieder eine größere Rolle einnehmen. „Mit seiner großen Erfahrung und Spielintelligenz wird uns Holger enorm helfen können“, ist sich Sportchef Remo Meyer sicher.

Badstuber selbst sagt: „Ich bin glücklich, dass sich meine Karriere in der Schweiz fortsetzten wird. Der FC Luzern hat bei mir einen ambitionierten Eindruck hinterlassen und genau diese Herausforderung habe ich in der aktuellen Phase meiner Karriere gesucht. Ich freue mich auf meine neuen Mitspieler und natürlich darauf, zum ersten Mal die tollen Fans in Luzern live im Stadion erleben zu können.“