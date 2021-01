Gladbach - Bayern: So könnt ihr das Bundesliga-Spitzenspiel live sehen

In einem der absoluten Prestigeduelle der Bundesliga messen sich am Freitagabend (20:30 Uhr) Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern. Der Tabellenführer aus München will mit einem Sieg die Konkurrenz auf Distanz halten will, für die Fohlen geht es hingegen darum, den Abstand auf die Champions League-Plätze nicht zu groß werden zu lassen.

Gladbach vs. Bayern live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen der Borussia und den Bayern findet am Freitag, den 8. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 20:30 Uhr. Abonnenten des Streaming-Dienstes DAZN können das Spiel live sehen. Die Übertragung beginnt bereits ab 20 Uhr. Kommentator der Partie ist Jan Platte, als Experte fungiert Sandro Wagner. Auch Amazon Prime-Kunden, die den Sender Eurosport 2 HD Xtra abonniert haben, können die Begegnung live verfolgen. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Gladbach und Bayern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.