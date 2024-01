M’gladbach: Borges im Winter weg?

Yvandro Borges könnte Borussia Mönchengladbach im Januar verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ denkt das 19-jährige Offensivtalent über einen Abschied vom Niederrhein nach. Nur drei Kurzeinsätze für die Profis stehen in dieser Saison zu Buche, fünfmal lief Borges für Gladbachs Regionalliga-Mannschaft auf.

Auch um bei den EM-Playoffs und einer möglichen Teilnahme am Turnier im Sommer in guter Form zu sein, will der 23-fache luxemburgische Nationalspieler mehr Spielpraxis sammeln. Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus bestätigte gestern, dass eine Leihe denkbar ist: „Wir müssen schauen, wie die jungen Spieler zu Einsatzzeiten kommen, wenn unser Kader komplett zur Verfügung steht. Bei Yvandro ist das ein Thema.“ An Gladbach ist Borges vertraglich noch bis 2025 gebunden.