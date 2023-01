Ramsdale „respektlos“ | Real „vom Schreck erholt“

Richarlison nennt Ramsdale „respektlos“

Auch zwei Tage nach dem Nord-London-Derby zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal ist die Stimmung angespannt – doch nicht etwa wegen des Ergebnisses (0:2).

Nach Schlusspfiff attackierte ein Spurs-Fan Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale mit einem Tritt in die Rippen. Zuvor gerieten Tottenhams Stürmer Richarlison und der Torhüter aneinander. Nun legt der Brasilianer im ‚Mirror‘ und im ‚Daily Express‘ nach: „Ich mochte es nicht, wie ihr Torwart da gefeiert hat. Das war respektlos gegenüber unseren Fans. Das habe ich ihm dann auch gesagt.“ Damit sollte es dann aber auch gut sein.

Nachdenkliches Real Madrid

Real Madrid steckt die 1:3-Niederlage aus dem Supercup-Finale gegen den FC Barcelona noch in den Knochen. Die ‚as‘ titelt: „In der Grübelecke“. Die Zeitung listet vier Kritikpunkte am aktuellen Spiel der Madrilenen auf. „Vom Schreck erholt“ hat sich Real laut der ‚Marca‘ aber bereits. Nun soll der Blick wieder nach vorne gehen, denn mit dem FC Villarreal im Pokal und Athletic Bilbao in der Liga warten wichtige Partien auf die Königlichen.

„Pokal der Wahrheit“

In Italien steht morgen Abend (20 Uhr) der Supercup zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand auf dem Programm. Für die ‚Gazzetta dello Sport‘ ist es „der Pokal der Wahrheit“. Für beide Mannschaften wäre der Sieg ein echtes Erfolgserlebnis. Gerade die Rossoneri werden alles geben, holte man in der Liga zuletzt nur zwei Unentschieden. Darüber hinaus ist das Spiel eine kleine Neuauflage des WM-Finals, denn es kommt zum Aufeinandertreffen von Frankreichs Olivier Giroud und Argentiniens Lautaro Martínez.