Vaz wird ein Römer

Die AS Rom gibt die Verpflichtung eines neuen Stürmers bekannt. Von Olympique Marseille wechselt Robinio Vaz zu den Giallorossi. Der 18-jährige Torjäger wird mit einem Viereinhalbjahresvertrag ausgestattet.

Am Youngster zeigten auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen Interesse. Durchgesetzt haben sich jetzt aber die Römer. Inklusive Boni fließen dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro Ablöse. Außerdem sichert sich OM eine Weiterverkaufsbeteiligung.