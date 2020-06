Werner-Nachfolger: Leipzig führt Gespräche mit Prag

RB Leipzig konkretisiert das Werben um Adam Hlozek. Wie ‚Sky‘ berichtet, führt der Tabellendritte der Bundesliga bereits Gespräche mit Sparta Prag bezüglich des 17-jährigen Offensivspielers. Der junge Rechtsfuß ist zwar kein klassischer Mittelstürmer, doch der Außenbahnspieler bringt ein für RB interessantes Profil mit sich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hlozek kann trotz seines jungen Alters auf eine beeindruckende Saison bei den Profis blicken. In allen 28 Ligaspielen stand der tschechische U21-Nationalspieler in der Startelf. Dabei gelangen ihm vier Treffer sowie acht Assists. Damit ist der Teenager einer der Top-Vorlagengeber der Liga. Sein Vertrag in Prag läuft noch bis 2022.

Leipzig droht jedoch ausgerechnet Konkurrenz vom FC Chelsea. Die Londoner haben ebenfalls ihre Fühler nach dem Youngster ausgestreckt. Die Blues pflegen dank Sportdirektor Petr Cech ausgezeichnete Kontakte nach Prag und haben sich bereits nach Hlozek erkundigt. Auch der FC Arsenal sowie der FC Bayern München gelten als interessiert, haben bislang allerdings keine weiteren Schritte unternommen.