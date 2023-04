Vertrag aufgelöst: James wieder auf dem Markt

Das Engagement von James Rodríguez bei Olympiakos Piräus ist beendet. Wie der griechische Klub bekanntgibt, wurde der bis zum Saisonende datierte Vertrag vorzeitig aufgelöst. Zuvor waren bereits Stimmen laut geworden, wonach beide Seiten eine Trennung im Sommer anstreben.

Dabei waren die Statistiken mit fünf Toren und fünf Assists in 17 Ligaspielen gar nicht ganz verkehrt. Gleichzeitig hatte der Kolumbianer aber immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Und die immensen Erwartungen, die automatisch mit seinem Namen verbunden sind, konnte er nicht erfüllen.

Weil James zudem der absolute Topverdiener im Kader ist, wollte Olympiakos die Zusammenarbeit nicht fortsetzen. Der 31-Jährige selbst will nun noch einmal in eine Liga wechseln, die höheren Ansprüchen genügt. Großes Interesse gibt es aus der Türkei. Sowohl Besiktas als auch Galatasaray würden James gerne ablösefrei an Bord holen.