FC Bayern: Kommt noch ein Neuzugang?

Hasan Salihamidzic hat Stellung zum Transfermarkt-Finale beim FC Bayern bezogen. Auf Nachfrage von ‚DAZN‘ sagte der Sportchef des FC Bayern am heutigen Sonntagnachmittag: „Es sind noch zehn Tage Transfermarkt. So wie wir jetzt sind, sind wir gut. Wir bleiben entspannt und sind in einer sehr guten Position.“

Vor allem auf der Abgabeseite könnte sich bei den Münchnern noch etwas tun. Vier Spieler stehen auf der Liste der Verkaufskandidaten. Gegebenenfalls könnte der FC Bayern personell dann noch einmal nachlegen.