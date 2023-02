Interesse an Cancelo: Funkt Chelsea den Bayern dazwischen?

João Cancelo wechselte erst vor genau zwei Wochen von Manchester City zum FC Bayern. Die Leihe ist bis zum Saisonende angesetzt, allerdings hat sich der deutsche Rekordmeister auch eine Kaufoption über 70 Millionen Euro gesichert. Während darüber spekuliert wird, dass die Münchner den Kaufpreis für den 28-Jährigen noch drücken wollen, bringt sich nun die Konkurrenz in Stellung.

Laut ‚90min.com‘ haben die Transferwüteriche vom FC Chelsea den links und rechts flexibel einsetzbaren Außenverteidiger als mögliche Verpflichtung für die nächste Saison ins Auge gefasst. Erst im vergangenen Sommer holten die Blues Marc Cucurella (24) für umgerechnet 66 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge. Der Spanier weiß jedoch nicht zu überzeugen und soll dem Bericht zufolge möglichst nach der laufenden Spielzeit ersetzt werden – Ideallösung hierfür wäre demnach Cancelo.

Bayern hält Kontakt zu PSG-Jungstars

Der portugiesische Nationalspieler fühlt sich laut ‚90min.com‘ zufolge aber sehr wohl in München und würde einen dauerhaften Verbleib an der Säbener Straße über die aktuelle Saison hinaus bevorzugen. Die Bayern wollen den Kaufpreis drücken und die Citizens wären bereit, sich einer Summe von 60 Millionen Euro anzunähern, so das Portal.

Chilwell als Trumpf?

Um den bisher noch unbesetzten Kaderplatz von Cancelo bei City zu füllen, beschäftigen sich Pep Guardiola und sein Transferteam Berichten zufolge mit Ben Chilwell von Chelsea. Der 26-jährige Engländer könnte somit zum Zünglein an der Waage werden, wenn entschieden wird, für welchen Topklub Cancelo künftig seine Schuhe schnürt.