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Offiziell Serie A

Lecce bindet Toptalent

von Remo Schatz
Eusebio Di Francesco beim coachen @Maxppp

Die US Lecce befördert Toptalent Christian Lupo. Das 17-jährige Torwartjuwel hat beim Serie A-Klub seinen ersten Profivertrag bis 2029 unterschrieben.

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Lupo wird seit 2022 in Lecce ausgebildet, für das Profidebüt hat es aber noch nicht gereicht. Immerhin gehörte der Teenager, der zweimal für die italienische U18 im Kasten stand, schon mehrfach dem Spieltagskader des Erstligisten an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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