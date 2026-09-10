Lecce bindet Toptalent

Die US Lecce befördert Toptalent Christian Lupo. Das 17-jährige Torwartjuwel hat beim Serie A-Klub seinen ersten Profivertrag bis 2029 unterschrieben.

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Primo contratto da professionista per Christian Lupo: in giallorosso fino al 30 giugno 2029 🔐🧤 pic.twitter.com/gBMGOdIjGs — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 10, 2026

Lupo wird seit 2022 in Lecce ausgebildet, für das Profidebüt hat es aber noch nicht gereicht. Immerhin gehörte der Teenager, der zweimal für die italienische U18 im Kasten stand, schon mehrfach dem Spieltagskader des Erstligisten an.