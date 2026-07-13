Leite-Wechsel geplatzt

Der Transfer von Diogo Leite nach Saudi-Arabien ist ins Wasser gefallen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der 27-Jährige den Klub Al Diriyah darüber informiert, dass er sich gegen einen Wechsel in die Wüste entschieden hat. Die Verhandlungen liefen über mehrere Wochen, sind mittlerweile jedoch endgültig zum Stillstand gekommen.

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Leite verlässt Union Berlin in diesem Sommer nach vier Jahren und 136 Pflichtspielen ablösefrei. In der Vergangenheit hatten bereits Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt sowie Schalke 04 Interesse an dem Innenverteidiger signalisiert. Bei den Saudi-Arabern lag für den Portugiesen zwischenzeitlich ein langfristiges Vertragsangebot auf dem Tisch, das er nun jedoch nicht unterzeichnen wird.