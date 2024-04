UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland hauchzart vor England

Welche europäische Fußballnation darf in der nächsten Spielzeit fünf Champions League-Mannschaften an den Start bringen? Aktuell sind es Italien und – Trommelwirbel – Deutschland. Zwischendurch war die Bundesliga im Saisonranking der UEFA hinter die Premier League abgerutscht, hat sich nun aber wieder vorbeigeschoben. Das deutsche Oberhaus kommt nach den Viertelfinal-Hinspielen auf 16.785 Zähler, die Engländer auf 16.750.

Es könnte also nicht enger zugehen im Kampf um den zweiten Platz in der Saisonwertung 2023/24 hinter Italien. Die Serie A hat zwar keine Mannschaft mehr in der Champions League, sammelt dafür aber weiter fleißig Punkte in Europa League und Conference League und grüßt mit einer Saison-Ausbeute von 18.428 Zählern von ganz oben.

Spanien & Frankreich weit weg

Spaniens La Liga (15.062) folgt mit größerem Abstand zu England auf Platz vier, Frankreichs Ligue 1 (14.750) nicht weit dahinter auf Rang fünf. Hinter den Topligen schneiden Belgier (13.600) und Tschechen (13.500) am besten ab.

Bekanntlich findet die Champions League ab der kommenden Saison in einem neuen Turniermodus – dem Schweizer Modell – statt. Die beiden Nationen, die in der laufenden Spielzeit am besten abschneiden, füllen das Starterfeld jeweils mit einem fünften Teilnehmer auf. Verteidigt die Bundesliga Platz zwei bis zum Saisonende, wäre sowohl der aktuelle Tabellenvierte RB Leipzig als auch der Fünfte Borussia Dortmund in der Königsklasse dabei.

Saisonwertung 2023/24

1 Italien 18.428

18.428 2 Deutschland 16.785

16.785 3 England 16.750

16.750 4 Spanien 15.062

15.062 5 Frankreich 14.750

14.750 6 Belgien 13.600

13.600 7 Tschechien 13.500

13.500 8 Türkei 11.500

11.500 9 Portugal 11.000

11.000 10 Niederlande 10.000

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 103.678 (18.571)

103.678 (18.571) 2 Spanien 88.489 (18.928)

88.489 (18.928) 3 Italien 87.712 (14.928)

87.712 (14.928) 4 Deutschland 84.052 (18.714)

84.052 (18.714) 5 Frankreich 65.331 (9.400)

65.331 (9.400) 6 Niederlande 61.300 (11.666)

61.300 (11.666) 7 Portugal 56.316 (10.300)

56.316 (10.300) 8 Belgien 48.000 (7.600)

48.000 (7.600) 9 Türkei 38.100 (5.000)

38.100 (5.000) 10 Schottland 36.050 (9.750)

Stand: 12. April 2024