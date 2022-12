United: Ten Hag bestätigt Stürmer-Suche

Manchester United schaut sich auf dem Wintertransfermarkt aktiv nach einem neuen Stürmer um. „Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Wir prüfen jede Gelegenheit und tun alles, was wir können, wenn sich die Gelegenheit bietet, ihn zu verpflichten“, versichert Trainer Erik ten Hag gegenüber den ‚Manchester Evening News‘.

Die Red Devils fahnden händeringend nach einem Ersatz für Cristiano Ronaldo, dessen Vertrag während der WM in Katar aufgelöst wurde. Dass auch ten Hag beim unrühmlichen Abschied des 37-Jährigen Schuld auf sich geladen hat, verneinte der Coach am gestrigen Samstag: „Ich habe alles dafür getan, ihn ins Team zu integrieren, weil ich seine Qualitäten schätze.“

