Barça will Emerson zurück

Für Emerson könnte es früher als geplant mit dem Wechsel zum FC Barcelona klappen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wollen die Katalanen den brasilianischen Rechtsverteidiger bereits im Sommer verpflichten. Angesichts der rasanten Entwicklung im Trikot von Betis Sevilla sehe man auf Seiten der Blaugrana eine echte Verstärkung in dem 21-Jährigen.

Emerson war im Januar 2019 von Atlético Mineiro zum FC Barcelona gewechselt. Für sechs Millionen verkauften die Katalanen ihn dann an Betis weiter, sicherten sich aber im Gegenzug eine Rückkaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro, die im Sommer 2021 greifen kann. Um den Brasilianer schon in diesem Jahr zurück nach Katalonien zu holen, müsste Barça daher wohl etwas mehr auf den Tisch legen.