Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neuer Vertrag inklusive: TSG zieht Toptalent hoch

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Kelven Frees läuft bisher für die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim auf @Maxppp

Kelven Frees bindet sich weiter an die TSG Hoffenheim. Wie ‚Sky‘ berichtet, statten die Kraichgauer den 20-Jährigen mit einem neuen langfristigen Vertrag aus und wollen dem Innenverteidiger in dieser Saison eine Chance in der ersten Mannschaft geben. Die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung soll in den kommenden Tagen stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 2,02 Meter große Defensivspieler stammt aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf und spielt seit der U19 in Hoffenheim. In der vergangenen Saison war Frees absoluter Führungsspieler der zweiten Mannschaft der TSG, die souverän in die Dritte Liga aufgestiegen ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Kelven Olagie Frees

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Kelven Olagie Frees Kelven Olagie Frees
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert