Neuer Vertrag inklusive: TSG zieht Toptalent hoch

Kelven Frees bindet sich weiter an die TSG Hoffenheim. Wie ‚Sky‘ berichtet, statten die Kraichgauer den 20-Jährigen mit einem neuen langfristigen Vertrag aus und wollen dem Innenverteidiger in dieser Saison eine Chance in der ersten Mannschaft geben. Die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung soll in den kommenden Tagen stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 2,02 Meter große Defensivspieler stammt aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf und spielt seit der U19 in Hoffenheim. In der vergangenen Saison war Frees absoluter Führungsspieler der zweiten Mannschaft der TSG, die souverän in die Dritte Liga aufgestiegen ist.