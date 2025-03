Brasilien-Kader: Neymar kehrt zurück

Neymar kehrt in den Kader der brasilianischen Nationalmannschaft zurück. Wie der Verband mitteilt, wurde der 33-Jährige von Trainer Dorival Jr. für die anstehenden Länderspiele gegen Kolumbien (21. März) und Argentinien (26. März) nominiert. Das bislang letzte seiner 128 Länderspiele für die Seleção bestritt der Offensivstar am 18. Oktober 2023 gegen Uruguay (0:2).

ISSO É BRASIL! 🇧🇷



📝Seleção Brasileira convocada para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial!



Vamos juntos! 🇧🇷 pic.twitter.com/p7rZ52n5oH