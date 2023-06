Tudor verlässt Marseille

Olympique Marseille muss sich für die kommende Spielzeit nach einem neuen Trainer umsehen. Pablo Longoria, der Präsident von OM, gab im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, dass Igor Tudor den Ligue 1-Klub verlässt.

Der Verein habe dabei dem Wunsch des Kroaten entsprochen, wie Longoria zu verstehen gab: „Olympique Marseille hat die Entscheidung seines Trainers, das Abenteuer in der nächsten Saison nicht fortzusetzen, akzeptiert und respektiert.“ Tudor wird mit einem Engagement bei Juventus Turin in Verbindung gebracht. Mit Marseille holte der 45-Jährige in 47 Partien durchschnittlich 1,87 Punkte.

