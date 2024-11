Messi-Coach tritt zurück: Reunion mit Xavi?

Gerardo Martino wird als Trainer von Inter Miami zurücktreten. Das berichtet der ‚Miami Herald‘. Martino hatte mit der Mannschaft um den achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi in dieser Spielzeit als bestes Team der regulären Saison den MLS Supporters‘ Shield gewonnen, scheiterte allerdings in den Playoffs bereits in Runde eins an Atlanta United. Nach knapp eineinhalb Jahren verlasse der Coach das Franchise ein Jahr vor Vertragsende aus persönlichen Gründen.

Laut ‚Miami Herald‘ sind aktuell zwei prominente Namen als mögliche Nachfolger im Gespräch. Dabei handelt es sich um Messis ehemalige Teamkollegen Xavi und Javier Mascherano. Während Xavi nach seiner Entlassung beim FC Barcelona im Sommer noch auf Vereinssuche ist, trainiert Mascherano aktuell die argentinische U20-Nationalmannschaft.