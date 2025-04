Palace bindet Publikumsliebling Hughes

Will Hughes bleibt Crystal Palace weiter erhalten. Wie der Londoner Klub offiziell bekanntgibt, hat der 29-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2027 verlängert. „Will ist nicht nur ein wichtiger Spieler in unserem Kader, sondern steht auch beispielhaft für die harte Arbeit, Bescheidenheit – und den Humor – unseres Fußballvereins. Er ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein Führungsspieler – eine Eigenschaft, die sowohl seine Teamkollegen als auch seine Fans schätzen – und ich freue mich, dass er seine Zeit in Rot und Blau verlängert“, lässt sich der Palace-Vorsitzende Steve Parish zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hughes war 2021 für sieben Millionen Euro vom FC Watford nach London gewechselt. In der aktuellen Saison stand der Publikumsliebling bislang in 32 Pflichtspielen für die Eagles auf dem Feld. Dabei bereitete der ehemalige englische U21-Nationalspieler fünf Treffer vor. Einmal führte Hughes die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner dabei als Kapitän aufs Feld.