Bayer 04: Die Tendenz bei Azmoun

Für Sardar Azmoun kommt ein Klubwechsel im Januar offenbar nicht in Frage. Wie der ‚kicker‘ berichtet, tendiert der 29-jährige Iraner dazu, über das Transferfenster hinaus bei der AS Rom zu bleiben. Aktuell ist der Stürmer von Bayer Leverkusen an die Giallorossi ausgeliehen.

Einen Stammplatz hat Azmoun in Rom aber nicht inne, weshalb der FC Sevilla seine Chance witterte. Die Andalusier sollen angefragt haben, ob beim Stürmer ein Leihabbruch möglich ist, um ihn selbst unter Vertrag nehmen zu können. Ein Szenario, das sich der 75-fache Nationalspieler aktuell offenbar nicht vorstellen kann.