Uth kehrt nach Köln zurück

Mark Uth kehrt von Schalke 04 zum 1. FC Köln zurück. Wie der FC vermeldet, läuft der Angreifer künftig wieder im Geißbock-Trikot auf. Er erhält einen Vertrag bis 2023 und kostet keine Ablöse, da sich der Angreifer mit S04 auf eine Vertragsauflösung einigen konnte.

Geschäftsführer Alexander Wehrle zeigt sich dankbar für das Entgegenkommen der Knappen: „Es gab konstruktive Gespräche mit Schalke 04 und alle Parteien sind zu einer fairen Lösung gekommen. Auch Mark ist dem FC ein großes Stück entgegengekommen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Wechsel zustande gekommen ist.“

Wieder zu Hause

Uth freut sich über die Rückkehr: „Ich freue mich sehr, wieder zu Hause zu sein und kann es kaum erwarten, mit den Jungs in die Vorbereitung zu starten.“

Uths Werdegang beim FC begann 2009, als er vom Stadtrivalen Viktoria Köln in die U19 der Geißböcke wechselte. Er blieb drei Jahre, ehe es den Angreifer in die Niederlande zum SC Heerenveen zog. Im Januar 2020 kehrte Uth als Schalker Leihspieler für ein halbes Jahr in die Domstadt zurück, konnte nach einer starke Rückserie aber nicht gehalten werden. Dies ist nun mit einem Jahr Verspätung geglückt.