BVB: Lob für Winter-Neuzugang Maatsen

Edin Terzic ist sehr angetan von seinem Leihspieler Ian Maatsen (21). „Ian ist ein sehr junger Spieler. Wir verfolgen ihn schon sehr lange. Er bringt technisch und athletisch sehr viel mit. Er gibt uns die Möglichkeit, im Spielaufbau noch eine Variante hinzufügen“, lobte der Cheftrainer von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die PSV Eindhoven am morgigen Dienstag (21 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Januar haben die Schwarz-Gelben Maatsen vom FC Chelsea ausgeliehen. In der Tat hat der Niederländer in seinen ersten sechs Einsätzen (zwei Vorlagen) einen guten Eindruck hinterlassen. Ob der BVB die kolportierte Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro bedienen kann, ist allerdings fraglich.