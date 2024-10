Kehrer: „Hätte eine Nominierung verdient“

Thilo Kehrer will nicht verhehlen, dass er auf eine Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann gewartet hat. „Ich wünsche mir, eingeladen zu werden“, formuliert der Abwehrspieler gegenüber der ‚Sport Bild‘ den klaren Wunsch und begründet: „Ich denke, dass ich durch meine Leistungen und Qualitäten eine Nominierung verdient hätte. Aber welche Spieler es am Ende wirklich verdient haben, im Kader zu stehen, entscheidet der Bundestrainer.“

Nach einer halbjährigen Leihe wurde Kehrer in diesem Sommer fest von der AS Monaco unter Vertrag genommen. Im Fürstentum ist der 28-Jährige als Innenverteidiger weitestgehend gesetzt und absolvierte bereits sieben Spiele über 90 Minuten. Für Deutschland war der gebürtige Tübinger bislang 27 Mal im Einsatz, allerdings noch in keiner einzigen Partie unter Nagelsmann. „Die EM lief gut, es ist ein frischer Wind drin mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Es herrscht eine gute Gruppendynamik in der Mannschaft mit denen, die bei der EM dabei waren“, weiß Kehrer.