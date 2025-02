5 Top-Deals für den Deadline Day

Rayan Cherki (21/Olympique Lyon)

Borussia Dortmund baggert intensiv am französischen Spielmacher. Der Wechsel dürfte am morgigen Deadline Day über die Bühne gehen. Der BVB überweist laut der ‚Bild‘ 22 Millionen Euro nach Frankreich, dafür stößt Cherki in Kürze zu den Schwarz-Gelben. Heute Abend startete Cherki allerdings noch im Ligaspiel von OL gegen Olympique Marseille (20:45 Uhr). Gut möglich, dass es morgen noch hektisch wird an der Strobelallee. Denn auch Daniel Svensson (22/FC Nordsjaelland), Carney Chukwuemeka (21/FC Chelsea) und Diant Ramaj (23/Ajax Amsterdam) der nach Kopenhagen weiterverliehen wird, stehen auf der Matte.

Mathys Tel (19/FC Bayern)

Eigentlich wäre Tel gerne zu Manchester United gewechselt. Die Red Devils wollten das französische Sturmtalent aber zunächst nur ausleihen und sich eine Kaufoption sichern. Beim FC Bayern pochte man auf eine Kaufpflicht oder einen direkten Transfer – eine Einigung blieb aus. Jetzt ist noch der FC Arsenal im Rennen. Ob die Gunners den Forderungen von der Säbener Straße nachgehen wird sich zeigen.

Marco Asensio (29/Paris St. Germain)

Die Leihe von Marcus Rashford (27) hat Aston Villa bereits verkündet. Zudem soll Marco Asensio (29) leihweise von Paris St. Germain zu den Villans wechseln. Anders als bei Rashford (48 Millionen Euro) gibt es für den spanischen Außenstürmer wohl keine Kaufoption.

Anthony Rouault (23/VfB Stuttgart)

Besonders lange hielt die Liaison zwischen Rouault und den Schwaben nicht. Nach etwas mehr als eineinhalb Jahren verabschiedet sich der Innenverteidiger wohl wieder vom VfB. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro (inklusive Boni) von Stade Rennes in die Stuttgarter Kassen. Die Freigabe soll aber erst erteilt werden, wenn der Bundesligist Ersatz sicher hat. Den hat der VfB in Luca Jaquez (21) vom FC Luzern wohl gefunden.

Stefanos Tzimas (19/1. FC Nürnberg)

Evan Ferguson (20) könnte Brighton & Hove Albion noch in Richtung West Ham United verlassen, so oder so wird Tzimas zu den Seagulls wechseln. Der FCN-Stürmer soll schon einen ab Sommer gültigen Vertrag unterschrieben haben. Nürnberg kassiert 26 Millionen Euro plus Boni und hatte zuvor die mit PAOK vereinbarte Kaufoption über 18 Millionen aktiviert. Bis Saisonende stürmt Tzimas noch für die Franken.