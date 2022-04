Freiburg rechnet mit Schlotterbeck-Abschied

Klemens Hartenbach geht nicht davon aus, dass Nico Schlotterbeck auch in der kommenden Saison das Trikot des SC Freiburg tragen wird. Bei ‚Sky‘ sagt der Sportdirektor: „Ich bin da schon arg Realist. Ich beziffere die Möglichkeiten, dass Nico hierbleibt, als relativ gering.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des deutschen Nationalspielers im Breisgau läuft 2023 aus. Eine Verlängerung ist nicht in Sicht, weshalb ein Verkauf unvermeidbar scheint. Schlotterbeck wurde zuletzt heiß bei Borussia Dortmund gehandelt. Auch beim FC Bayern war der 22-jährige Innenverteidiger schon Thema. Generell will er gerne in der Bundesliga bleiben.