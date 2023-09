Schalke 04: „Verdammt nochmal jeder in der Pflicht“

Matthias Kreutzer weiß um die Schwere seiner Aufgabe als Interimscoach des FC Schalke 04, gleichzeitig will der 40-jährige Cheftrainer-Novize einen anderen Ansatz wählen als sein Vorgänger Thomas Reis. „Wir können über Taktik hin oder her reden, für mich ist es am Ende auch die Überzeugung. […] Und Thomas hat natürlich seine Überzeugungen und ich hab meine. Das gilt es jetzt zu vermitteln und den richtigen Weg zu finden für das Spiel gegen Paderborn“, sagte der Ex-Assistent von Reis auf der heutigen Pressekonferenz.

Schon am Freitagabend um 18:30 Uhr steht für Schalke die Partie gegen den SC Paderborn an. Kreutzer bleiben also nur rund 48 Stunden Zeit, um seine Mannschaft vorzubereiten. Kreutzers Appell: „Verdammt nochmal jeder ist in der Pflicht, in den Spiegel zu schauen und den vollen Fokus auf die nächste Aufgabe Paderborn zu richten.“ Aktuell belegen die Knappen mit nur sieben Punkten nach sieben Spieltagen einen enttäuschenden Platz 16. Als Konsequenz setzte S04 Reis am heutigen Mittwoch vor die Tür.