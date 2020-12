BVB: Favre-Entscheidung Anfang des Jahres

Sportdirektor Michael Zorc, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, wollen sich nach der Hinrunde mit Lucien Favre zusammensetzen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ soll das Treffen Ende Januar stattfinden. Dabei gehe es neben der Aufarbeitung der Hinrunde, auch um die sportliche Zukunft des 63-jährigen Cheftrainers.

Auch wenn es noch keine klare Tendenz gibt, sieht es eher danach aus, dass sich die Wege nach drei gemeinsamen Jahren trennen werden. Und das, obwohl Favres Zeit als Cheftrainer bei Borussia Dortmund aus sportlicher Sicht mit einem Punkteschnitt von 2,03 erfolgreich war. Ein großes Ziel verfehlte er dennoch: Ihm gelang es nicht, die Meisterschaft zu gewinnen.

Watzke & Co. beschäftigen sich mit Nachfolger

So sollen sich Watzke und Co. schon seit geraumer Zeit mit einem möglichen Nachfolger beschäftigen. Favres passives Auftreten an der Seitenlinie wird in der Öffentlichkeit häufiger kritisiert. Klar ist aber auch, dass sich unter Favre Talente wie Jadon Sancho (20), Giovanni Reyna (18) oder auch Jude Bellingham (17) hervorragend entwickelten.

Entscheidend wird letztlich sein, wie sich der BVB in den kommenden Spielen bis zur Winterpause schlägt und ob man im Rennen um die Meisterschaft oben dran bleibt. Aktuell liegen man vier Punkte hinter dem FC Bayern, der auf Platz eins steht. Aus Sicht von Favre sollte sich der Abstand bis zu dem anberaumten Treffen nicht vergrößern.