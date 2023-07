Schnäppchen: Schalke verpflichtet Baumgartl

Der FC Schalke 04 sichert sich die Dienste von Timo Baumgartl. Der 27-jährige Innenverteidiger unterschreibt beim Zweitligisten bis 2025. Eine Ablöse fließt dem Vernehmen nach trotz seines bis 2024 datierten Arbeitspapiers bei der PSV Eindhoven nicht, allerdings sollen erfolgsabhängige Boni vereinbart worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baumgartl stand in der vergangenen Saison bei seinem Leihklub Union Berlin in lediglich acht Partien auf den Platz. Die wenigen Spielminuten sind auch der Hodenkrebs-Erkrankung geschuldet, die er im Sommer des vorherigen Jahres überwunden hatte. Bei der PSV fehlte die Aussicht auf Spielzeit, folglich sucht Baumgartl nun die Herausforderung in der zweiten Bundesliga und unterstützt ab sofort die Schalker Defensive.

Lese-Tipp

Schalke: Baumgartl-Transfer bestätigt

„Mit Timo verpflichten wir einen Innenverteidiger, der genau unserem Anforderungsprofil entspricht. Auch wenn er erst 27 Jahre alt ist, bringt er neben seinen fußballerischen Qualitäten viel Erfahrung und eine starke Persönlichkeit mit“, sagt André Hechelmann, Sportdirektor des FC Schalke 04, „wir sind überzeugt, dass er schnell ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sein wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Baumgartl selbst freut sich auf seine Zeit in Gelsenkirchen: „Die Sportliche Leitung hat mir aufgezeigt, welche Rolle ich beim Erreichen unseres gemeinsamen Saisonziels und darüber hinaus einnehmen kann. Mit einigen Jungs aus der Mannschaft durfte ich in der Vergangenheit bereits zusammenspielen und kenne ihre Qualitäten. Ich bin heiß darauf, gemeinsam mit dem Team und den vielen Fans in die neue Saison zu starten.“