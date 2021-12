Rangnick bestätigt: Martial will United verlassen

Anthony Martial strebt einen Januar-Wechsel an. „Er hat mir gesagt, dass er jetzt seit sieben Jahren bei Manchester United ist und er das Gefühl hat, dass es der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung ist. Er will woanders hingehen“, zitiert die ‚BBC‘ Ralf Rangnick, der als Interimstrainer bis Saisonende die Geschicke bei Manchester United leitet.

Ob die Red Devils dem Wunsch des Spielers nachgeben werden, ist allerdings noch nicht entschieden. „Ich finde es irgendwie verständlich“, räumt Rangnick ein, stellt aber auch klar: „Es ist auch wichtig, die Situation des Klubs zu sehen. Wir befinden uns in Covid-Zeiten, wir haben drei Wettbewerbe, in denen wir hohe Ambitionen haben und so erfolgreich wie möglich sein wollen.“

Sevilla lockt

Noch liege United zudem „kein Angebot eines anderen Klubs vor“, versichert Rangnick. Und solange dies der Fall ist, werde Martial ohnehin bleiben.

Großes Interesse an dem 26-jährigen Angreifer bekundet dem Vernehmen nach der FC Sevilla. Allerdings müsste Martial bei den Andalusiern wohl deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Zudem würde angesichts des bis 2024 datierten Vertrags eine höhere Ablöse fällig.