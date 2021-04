ManCity - BVB: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League möchten sich Manchester City und Borussia Dortmund eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist momentan in überragender Verfassung: Die zurückliegenden fünf Spiele gewannen die Citizens allesamt, Dortmund hingegen verlor am vergangenen Samstag mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt und überzeugte zuletzt nur selten.

Unter der Anzeige geht's weiter

ManCity gegen Dortmund live im TV und im Live-Stream

Das Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Borussia Dortmund findet am heutigen Dienstag, den 6. April statt. Der Anstoß im Etihad Stadium ist planmäßig um 21 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung live. Die Übertragung beginnt bereits um 20:30 Uhr. Moderator Alex Schlüter führt zusammen mit Experte Sandro Wagner durch die Sendung. Kommentator ist Jan Platte. Beim Bezahlsender Sky ist die Partie ebenfalls zu sehen, allerdings nicht über die vollen 90 Minuten. Das Spiel zwischen ManCity und Dortmund ist dort nur in der Konferenz-Option verfügbar. Die Vorberichterstattung zum Champions-League-Abend beginnt bei Sky bereits um 19:30 Uhr. Fans ohne TV-Anschluss können die Konferenz online über Sky Go oder Sky Ticket streamen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Skyblues und den Dortmundern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.