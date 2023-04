Spurs haben Badé auf dem Zettel

Loïc Badé hat das Interesse von Tottenham Hotspur geweckt. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, sind die Londoner daran interessiert, den 23-jährigen Innenverteidiger im Sommer zu verpflichten. Dem Bericht zufolge beobachten die Scouts der Spurs den Franzosen seit Beginn der Saison genauer. Eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro steht im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Badé von Stade Rennes bis Saisonende an den FC Sevilla ausgeliehen. In der laufenden Spielzeit kommt der 1,93 Meter große Verteidiger wettbewerbsübergreifend auf 16 Einsätze. Im Europa League-Rückspiel in dieser Woche gegen Manchester United (3:0) traf Badé zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Der FC Sevilla besitzt die Option, den Franzosen nach der Saison dauerhaft zu verpflichten. Tottenham muss also hoffen, dass die Andalusier davon keinen Gebrauch machen.

Lese-Tipp

Barça: Lenglet bekommt Millionen-Preisschild