Gerüchte um Waldschmidt-Ersatz

Der SC Freiburg bereitet sich auf einen möglichen Abgang des begehrten Luca Waldschmidt (24) vor. Laut der ‚Sport Bild‘ beschäftigen sich die Breisgauer dabei mit Janni Serra von Holstein Kiel. Der Vertrag des 22-jährigen Mittelstürmers läuft 2021 aus. In 21 Pflichtspielen schoss Serra in dieser Saison acht Tore und legte drei Treffer auf.

Sein Berater Danny Bachmann betont gegenüber FT, man wolle sich aktuell nur „auf die Reha konzentrieren“. Serra fällt nach einer Operation am Oberschenkel noch einige Wochen aus. Dass sich ein Spieler wie Serra aber früher oder später „sportlich verbessern will, ist klar“, so Bachmann.