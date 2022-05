Barça: Xavi drängt auf Gavi-Verlängerung

Xavi möchte sein Mittelfeldjuwel Gavi unbedingt langfristig beim FC Barcelona sehen. „Ich hoffe, dass Gavi seinen Vertrag bald verlängert“, so der katalanische Cheftrainer am Rande des 2:1 gegen RCD Mallorca am gestrigen Sonntag. „Ich möchte wirklich, dass er nach Ronald Araújo der nächste ist, der verlängert.“

Stand jetzt ist Gavi nur bis 2023 an die Blaugrana gebunden, dass soll sich jedoch in nicht allzu ferner Zukunft enden. Gut für Barça: Der 17-jährige Ballverteiler, eines der größten Talente des Weltfußballs, hegt keine Abschiedsgedanken, obwohl auch andere Klubs wie der FC Bayern aufmerksam geworden sind.