Medien: Real mit Doppelangriff auf Mbappé & Haaland

Macht Real Madrid jetzt doch noch in diesem Sommer ernst bei Kylian Mbappé? Wie der Radiosender ‚Cadena SER‘ vermeldet, bereiten die Königlichen eine Offerte in Höhe von 120 Millionen Euro für den französischen Topstürmer vor.

In einem Jahr endet Mbappés Vertrag bei Paris St. Germain. Der französische Vizemeister will den 22-Jährigen in diesem Sommer dennoch nicht ziehen lassen. Präsident Nasser Al-Khelaïfi sagte in dieser Woche: „Jeder kennt die Zukunft von Kylian. Er ist Pariser und Spieler von PSG. Er ist sehr ehrgeizig. Er hat gesagt, er will eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Wettbewerbefähiger als hier geht nicht.“

Seinen Vertrag verlängern will Mbappé aber nicht. In einem Jahr könnte sich Real den Weltmeister dann ablösefrei schnappen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass PSG – auch vor dem Hintergrund des Financial Fairplay – über eine 120-Millionen-Offerte nachdenken würde. Als Mbappé-Erben sollen die Franzosen keinen Geringeren als Cristiano Ronaldo (36) im Hinterkopf haben.

Auch Haaland noch nicht abgehakt

Zeitgleich lotet Real aber offenbar auch seine Chancen auf Erling Haaland (21) aus. ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ berichten, dass Florentino Pérez in diesem Monat noch ein konkrete „Mega-Offerte“ für den Torjäger abgeben will. Bislang lehnte der BVB alle Annäherungsversuche ab.

In einem Jahr kann Haaland dem Vernehmen nach für 75 Millionen Euro aus seinen Kontrakt herausgekauft werden. Einzig ein Angebot jenseits von 150 Millionen Euro könnte die Borussia wohl noch in diesem Sommer ins Grübeln bringen.