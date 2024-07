Bewegung bei Kim | VfB-Kandidat wieder auf dem Markt

Kim per Leihe zu Inter?

Die Abwehrzentrale ist die größte Kaderbaustelle beim FC Bayern. Nur Eric Dier ist fest für die anstehende Saison eingeplant, ansonsten kein Münchner Innenverteidiger unverkäuflich. Auch nicht Min-jae Kim. 2022/23 war der Südkoreaner noch bester Innenverteidiger Italiens, hat beim deutschen Rekordmeister nach einer unsteten Saison aber einen schweren Stand. Möglich, dass sich die Wege nach einer Saison wieder trennen werden, auch wenn sich Kim, so ist zu vernehmen, gerne an der Säbener Straße durchsetzen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Naheliegend, dass sich mögliche Abnehmer südlich der Alpen finden lassen. Ex-Klub SSC Neapel wurde mal gehandelt, aktuell ist es aber vor allem Meister Inter Mailand, dem in Italien ein Interesse an Kim attestiert wird. „Ein Koloss für Inter“, titelt am heutigen Sonntag die ‚Gazzetta dello Sport‘. Die wichtigste Sportzeitung des Landes räumt jedoch ein, dass der Deal wohl nur als Leihe möglich und selbst die so teuer wäre, dass die Nerazzurri vorher Transfererlöse erzielen müssen.

Lese-Tipp

Bayern verpflichtet zwei Talente

Theate-Deal vom Tisch

Der Medizincheck war schon absolviert und alle Dokumente bereit für die Unterschrift. Trotzdem wird sich Arthur Theate offenbar nicht dem saudi-arabischen Erstligisten AL Ittihad anschließen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, scheiterte der Deal an internen Querelen beim Benzema-Klub. „Theate sagt Al Ittihad ab“, titelte etwa die französische Sportzeitung ‚L’Équipe‘. Der 18-Millionen-Transfer von Stade Rennes in die Wüste dürfte damit erledigt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und nun? Der Transfersommer ist noch lang. Ein Mann von der Qualität des belgischen EM-Akteurs dürfte keine Probleme haben, in den nächsten knapp zwei Monaten einen anderen Abnehmer zu finden. Als solcher gehandelt wurde auch schon der VfB Stuttgart, der einen Eins-zu-eins-Ersatz für Waldemar Anton sucht. Den deutschen EM-Teilnehmer zieht es bekanntlich zu Borussia Dortmund. Womöglich profitieren die Schwaben noch von Theates gescheitertem Saudi-Transfer. Die Konkurrenz aus England ist allerdings groß.